Na Etni se je zrušil del kraterja

Catania, 2. junija - Nad Etno se je danes pojavil kilometer visok oblak dima, ki naj bi nastal zaradi močnega toka lave po zrušenju delov jugovzhodnega kraterja ognjenika, so sporočili iz italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Aktivnost vulkana ne predstavlja nevarnosti za turiste in prebivalce, poročajo tuje tiskovne agencije.