EU zaradi kartelnega dogovarjanja oglobila podjetji Glovo in Delivery Hero

Bruselj, 2. junija - Evropska komisija je dostavnima podjetjema Glovo in Delivery Hero zaradi kartelnega dogovarjanja na področju spletne dostave hrane naložila kazen v skupni višini 329 milijonov evrov. Podjetji sta si med drugim dodelili geografske trge in se dogovorili, da drugo drugemu ne bosta prevzemali zaposlenih, so sporočili iz Bruslja.