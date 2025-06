V CD zaključna prireditev projekta Zlata bralka, zlati bralec

Ljubljana, 3. junija - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo opoldne zaključna prireditev projekta Zlata bralka, zlati bralec. Tradicionalnega srečanja devetošolcev, ki so vsa leta brali za bralno značko, se bo udeležila približno petina vseh slovenskih zlatih bralk in bralcev, ki bodo v CD prišli iz vse Slovenije in slovenskih šol v Italiji.