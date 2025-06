Na STO vzpostavili novo informacijsko središče za turizem

Ljubljana, 4. junija - Slovenska turistična organizacija (STO) je vzpostavila novo nacionalno informacijsko središče za turizem, v katerem se bodo zbirali in obdelovali lokalni in globalni podatki, relevantni za turizem. Kakovostni podatki in ključni kazalniki uspešnosti so namreč po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj hrbtenica sodobnega upravljanja turizma.