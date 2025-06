V DS posvet o vetrni energiji brez investitorjev načrtovanih elektrarn

Ljubljana, 2. junija - Na pobudo Združenja civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je danes v državnem svetu potekal posvet o vetrni energiji ter vplivih vetrnih elektrarn na ljudi, prostor in naravo. Ob odsotnosti investitorjev, ki so bili prav tako vabljeni na posvet, je ta potekal ob večinski predstavitvi mnenj in argumentov proti vetrnim elektrarnam.