Zavod Maurana ginekološki kliniki doniral kirurške inštrumente in opremo

Ljubljana, 2. junija - Zavod Maurana je danes kliničnemu oddelku za ginekologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana predal donacijo v višini 40.000 evrov. Sredstva so zbrali v okviru projekta Ovita in dobrodelnega koncerta Ovita zanjo, donirali pa so kirurške inštrumente in opremo, ki bodo prispevali h kakovostnejšemu zdravljenju žensk z rakom na rodilih.