Na Hrvaškem med 16 obtoženimi zaradi preprodaje drog tudi Slovenec

Zagreb, 2. junija - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je danes vložil obtožnico proti 16 osebam, med katerimi je tudi 44-letni Slovenec. Sumijo jih tihotapljenja in preprodaje skoraj 80 kilogramov različnih vrst droge, s čimer so po navedbah Uskoka zaslužili več kot milijon evrov.