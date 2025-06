Avšič Bogovič: Minister Poklukar dela dobro

Ljubljana, 2. junija - Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič je danes v izjavi za medije ocenila, da minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, zoper katerega so NSi in Demokrati vložili interpelacijo, dela dobro. Slovenija je namreč varna. Besedilo interpelacije morajo še preučiti, kar so danes poudarili tudi v koalicijskih Levici in SD.