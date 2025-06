Zavarovalni trg stabilen in kapitalsko trden

Ljubljana, 2. junija - Zavarovalni trg so v Sloveniji lani zaznamovali ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter ugodno gospodarsko okolje in bolj prijazno vreme. "Zavarovalni trg zelo stabilen in kapitalsko trden, kar potrošnike lahko navdaja z zaupanjem v varnost zavarovalnic," je dejal direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) Gorazd Čibej.