Reševanje risov v Dinaridih in Julijskih Alpah po ocenah raziskovalcev uspešno

Ljubljana, 2. junija - Reševanje risov v dinarskih gozdovih in Julijskih Alpah v okviru projektov Life Lynx in ULyCA2 poteka zelo uspešno, so ocenili raziskovalci. Raziskave so pokazale, da se je večina preseljenih karpatskih risov uspešno vključila v populacijo. Ob koncu projekta Life Lynx so velikost risje populacije v Sloveniji ocenili na približno 50 živali.