Po napadu v Kamniku prijeli osumljenca, ena oseba še v smrtni nevarnosti

Ljubljana, 2. junija - Osumljenca, ki so ga policisti iskali zaradi napada na moškega in žensko na območju Kamnika, so policisti danes prijeli na območju Kopra. Kot so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, ni bil pri tem nihče poškodovan. Oba napadena sta medtem na zdravljenju v bolnišnici, življenje ženske je še vedno ogroženo, so dodali.