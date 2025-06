Drugi junijski konec tedna v znamenju 44. Maratona Franja

Ljubljana, 2. junija - Od 13. do 15. junija bo v Ljubljani potekal 44. Maraton Franja BTC City. Organizatorji največjega rekreativnega kolesarskega dogodka v Sloveniji so danes v Kristalni palači v Ljubljani predstavili trase in organizacijske podrobnosti dogodka. Rekreativni kolesarji in kolesarke se bodo letos lahko preizkusili na sedmih trasah.