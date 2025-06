V Laškem bodo uredili Zdraviliški park

Laško, 2. junija - Laška občina in Thermana Laško sta se lotili ureditve Zdraviliškega parka v Laškem. Trenutno potekata prvi dve fazi projekta, ki vključujeta digitalizacijo ter obnovo samega parka in sprehajalnih poti. V vseh fazah obnove, ki naj bi bila končana do jeseni, bo omogočen prehod skozi zdraviliški park, ki šteje že okoli 150 let.