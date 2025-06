IATA: Letalske družbe manj optimistične glede letošnjega poslovanja

New Delhi, 2. junija - Letalski prevozniki so znižali napoved letošnjega poslovanja, kot razlog pa so navedli številne gospodarske izzive. Skupno naj bi dosegli 36 milijard dolarjev dobička, kar je 600 milijonov manj od prvotnih pričakovanj, je sporočilo Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA).