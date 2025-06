Reporter o Vladimirju Prebiliču (2. 6.)

Ljubljana, 2. junija - Silvester Šurla v uvodniku Ropova prva violina piše, da je evropskemu poslancu Vladimirju Prebiliču podpora bivšega premierja Antona Ropa lahko prej v breme kot v korist. Prebilič zadnje mesece deluje precej zmedeno in neodločno in poleg pogojevanja in izsiljevanja javno sadi rožice, da želi ponuditi svežino, meni avtor.