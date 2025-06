Vreme: Sončno z občasno zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 2. junija - Danes bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo prevladovalo sončno vreme z okrepljenim jugozahodnim vetrom, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja. V četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad večjim delom Sredozemlja vztraja območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta se zadržuje nad srednjo Evropo. V višinah k nam od jugozahoda priteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in toplo bo, pihal bo jugozahodni veter. V krajih severno in zahodno od nas bodo popoldne in zvečer nastajale krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Oba dneva bo popoldne nekoliko povečana toplotna obremenitev.