S projektom Veter miru za globalno povezanost mladih

Ljubljana, 2. junija - V okviru projekta Veter miru bodo danes iz Slovenije v tujino poslali zvezke z zapisi o miru, ki so jih prispevali učenci slovenskih šol. Namen projekta je povzdigniti glas mladih, ki nimajo moči odločanja in vključitev v globalni dialog, so na novinarski konferenci predstavili organizatorji projekta, Mreža Unescu pridruženih šol ASPnet.