Šmarska občina sanirala plazišče ob lokalni cesti pri Svetem Štefanu

Šmarje pri Jelšah, 2. junija - Občina Šmarje pri Jelšah je z današnjim slovesnim odprtjem zaključila sanacijo plazu ob lokalni cesti Grobelce - Sveti Štefan. Ob tem so poskrbeli še za novo avtobusno postajo, pločnik in ostalo prometno ureditev pri podružnični šoli na Svetem Štefanu. S tem so zagotovili večjo prometno varnosti za najmlajše.