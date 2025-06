Ljubljana, 2. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter na cestah Medvode-Ljubljana in Metlika - Novo mesto pred Novim mestom.