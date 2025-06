Vaterpolisti na pripravah boljši od Britancev

Kranj, 2. junija - Kranjski bazen bo med 8. in 11. junijem gostil vaterpolske kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v začetku leta 2026 v Beogradu. Pretekli teden so Slovenci nastopili na turnirju na Slovaškem, kjer so sicer trikrat izgubili, a s 17:9 ugnali Britance, ene od tekmecev na kvalifikacijskem turnirju