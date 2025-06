Pregled - šport, 1. 6. (nedelja)

Ljubljana, 1. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 1. junija.

KRANJ - Nogometaši Domžal ostajajo v elitni konkurenci slovenskega nogometa. Potem ko so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telemach proti podprvaku druge lige, kranjskemu Triglavu, izgubili z 1:3, so povratno tekmo v Kranju dobili s 4:1 in se s skupnim izidom 5:4 veselili obstanka v elitni druščini.

RIM - Britanec Simon Yates (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. To je bilo jasno že po sobotni zahtevni etapi, v kateri je ugnal vse tekmece v boju za skupno slavje. Danes je moral le še varno prečkati ciljno črto v Rimu. Skupaj 143 km dolgo zadnjo etapo v Rimu je sicer dobil Nizozemec Olav Kooij.

PARIZ - Branilec naslova na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu, Španec Carlos Alcaraz, si je danes zagotovil četrtfinale. V osmini finala je v štirih nizih po treh urah in 19 minutah borbe s 7:6, 6:3, 4:6, 6:4 premagal 13. nosilca Američana Bena Sheltona. V četrtfinalu bo Španec igral z naslednjim Američanom, 12. nosilcem Tommjem Paulom. Med najboljšo osmerico je tudi njegov rojak Frances Tiafoe.

PARIZ - Ukrajinka Jelina Svitolina je v osmini finala odprtega teniškega turnirja v Parizu presenetila četrto nosilko in lansko finalistko Italijanko Jasmine Paolini. Ostale favoritinje prva nosilka Belorusinja Irina Sabalenka, branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek in kitajska olimpijska prvakinja Zheng Qinwen so bile uspešne.

LJUBLJANA - Košarkarji Krke so na drugi polfinalni tekmi lige OTP banka v Ljubljani premagali Ilirijo s 83:67 (22:28, 45:43, 67:54) in se z 2:0 v zmagah uvrstili v veliki finale. V finalu je čaka Cedevita Olimpija, ki je bila v polfinalni seriji z 2:0 v zmagah boljša od zasedbe iz Podčetrtka. Prva finalna tekma na tri zmage bo 3. junija v Novem mestu.

LJUBLJANA - Košarkarji Partizana in Budućnosti so letošnji finalisti lige Aba. Oboji so si napredovanje v veliki finale izborili na tretjih tekmah polfinalne serije na dve zmagi. Partizan je na odločilni tekmi v Beogradu premagal Dubaj s 114:97, Budućnost, ki jo vodi Slovenec Andrej Žakelj, pa je bila v Podgorici boljša od Crvene zvezde z 81:78. Finalna serija regionalnega tekmovanja na tri zmage se bo začela 4. junija v Podgorici.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice madžarskega Gyora so po zmagi proti danskemu Odenseju z 29:27 (20:15) osvojile prvo mesto na letošnjem zaključnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti. Madžarska ekipa je sedmič slavila v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju, najboljša je bila tudi v letih 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 in 2024.

BRESCIA - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zmagovalka teniškega turnirja nižje ravni v Brescii v Italiji z nagradnim skladom 52.874 evrov. Ljubljančanka je v finalu turnirja na peščenem igrišču v dveh nizih s 7:6 (1), 7:5 premagala kar 194 mest višje uvrščeno Avstrijko Julijo Grabher. Zmaga v finalu je Juvan prinesla nov skok po lestvici navzgor.

SAARBRÜCKEN - Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je s Saarbrücknom znova postal zmagovalec lige prvakov. V finalu zaključnega turnirja, ki ga je gostilo njegovo moštvo, je prispeval drugo točko za domačo ekipo, Saarbrücken pa je bil na koncu s 3:1 v zmagah boljši od Borussie Düsseldorf.

BAKU - Slovenske odbojkarice so na svoji drugi tekmi turnirja zlate lige v Bakuju premagale domači Azerbajdžan s 3:0 (16, 19, 23).

SARAJEVO - Judoistka celjskega Sankakuja Nika Tomc je na evropskem pokalu v Sarajevu poskrbela za slovensko himno. V kategoriji do 57 kg je 19-letna Slovenka ugnala prav vse tekmice. V soboto je bil David Štarkel srebrn v kategoriji do 60 kg.

PLOVDIV - Veslač Filip Matej Pfeifer je na evropskem prvenstvu v Plovdivu osvojil 10. mesto v skifu. V malem finalu je danes zasedel četrto mesto. Olimpijka Nina Kostanjšek je v Bolgariji nastopila le v predtekmovanju, nato pa ostale nastope zaradi bolezni odpovedala.

PAU - Slovenska gorska kolesarska Monika Hrastnik je na drugi tekmi svetovnega pokala v spustu v francoskem Loudenviellu zasedla osmo mesto. Zmagala je Kanadčanka Gracey Hemstreet.

DUNAJ - Ameriška sedmerobojka Anna Hall je v avstrijskem Götzisu potrdila izjemno formo. Slavila je z novim rekordom mitinga 7032 točk. Na večni lestvici najboljših dosežkov se je na drugem mestu izenačila s Švedinjo Carolino Klüft. Še vedno zelo oddaljen pa je svetovni rekord druge Američanke Jackie Joyner-Kersee. Ta je leta 1988 na olimpijskih igrah v Seulu zbrala kar 7291 točk.

INDIANAPOLIS - Ekipa Indiana Pacers je na šesti tekmi finala vzhodne konference premagala New York Knicks s 125:108 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah v seriji uvrstila v veliki finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Indiana se bo za naslov prvaka pomerila z najboljšo ekipo lige v rednem delu in prvakom zahodnega dela, zasedbo Oklahoma City Thunder. To bo prvi nastop ekipe Indiana Pacers v finalu lige NBA po 25 letih. Naslov prvaka bo osvojilo moštvo, ki bo doseglo štiri zmage.

LOS ANGELES - Ameriška nogometna ekipa Los Angeles FC si je izborila zadnjo vozovnico za letošnje klubsko svetovno prvenstvo med 14. junijem in 13. julijem v ZDA. Na odločilni tekmi za izpraznjeno mesto, potem ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) izločila mehiški Leon, je v Los Angelesu po podaljšku premagala mehiško Americo z 2:1.

BARCELONA - Oscar Piastri je dobil tudi VN Španije v Barceloni v formuli 1 in dosegel peto zmago na deveti dirki sezone ter povečal prednost v skupnem seštevku za SP. Štiriindvajsetletni Avstralec je z zanesljivim nastopom ugnal moštvenega kolega v McLarnu Landa Norrisa, tretji je bil Charles Leclerc v Ferrariju. Piastri, ki je dosegel sedmo zmago v karieri, ima 15 dirk pred koncem 10 točk prednosti pred Norrisom, branilec naslova Nizozemec Max Verstappen zaostaja že 49 točk.

BERLIN - Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MXGP v motokrosu v Teutschenthalu, potem ko je bil v prvi vožnji drugi, v drugi pa prvi. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 11. in osmi, kar je zadoščalo za končno osmo mesto. V seštevku je napredoval na 12. mesto.