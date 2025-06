Kranj, 1. junija - Plavalci so se pomerili na mednarodnem mitingu v Kranju, Po pričakovanjih sta najboljše uvrstitve dosegla olimpijca Katja Fain, ki je bila najboljša na 100, 200 in 400 m prosto ter Sašo Boškan, ki je zmagal na 200 in 400 m prosto.