Domžalski nogometaši ostajajo v prvoligaški konkurenci

Kranj, 1. junija - Nogometaši Domžal ostajajo v elitni konkurenci slovenskega nogometa. Potem ko so na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev Prve lige Telemach proti podprvaku druge lige, kranjskemu Triglavu, izgubili z 1:3, so povratno tekmo v Kranju dobili s 4:1 in se s skupnim izidom 5:4 veselili obstanka v elitni druščini.