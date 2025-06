V Parizu slovo lanske finalistke Paolini

Pariz, 1. junija - Ukrajinka Jelina Svitolina je v osmini finala odprtega teniškega turnirja v Parizu presenetila četrto nosilko in lansko finalistko Italijanko Jasmine Paolini. Ostale favoritinje prva nosilka Belorusinja Irina Sabalenka, branilka naslova Poljakinja Iga Swiatek in kitajska olimpijska prvakinja Zheng Qinwen so bile uspešne.