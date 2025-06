Ukrajina izvedla obsežne napade na ruska vojaška letala

Kijev, 1. junija - Ukrajina je danes izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letala. Po podatkih ukrajinske varnostne službe (SBU) so v usklajeni operaciji napadli štiri ruska vojaška letališča in uničili več kot 40 bojnih in izvidniških letal, med drugim tudi v Sibiriji. Rusija je potrdila, da je med napadom zagorelo več njenih vojaških letal.