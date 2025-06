Pregled - svet, 1. 6. (nedelja)

GAZA - V napadih izraelske vojske med razdeljevanjem humanitarne pomoči v Rafi na jugu Gaze je bilo po navedbah palestinskega ministrstva za zdravje ubitih najmanj 31 ljudi, skoraj 180 je ranjenih. Izraelska vojska je streljala na civiliste, ki so se zbirali pred razdeljevalnico pomoči v Rafi. Vodja Agencije ZN za podporo palestinskim beguncem UNRWA Philippe Lazzarini je opozoril, da je razdeljevanje pomoči v Gazi za Palestince postalo smrtonosna past. Humanitarna fundacija za Gazo GHF, ki razdeljuje pomoč, je navedbe o streljanju izraelske vojske zanikala.

KIJEV - Ukrajina je izvedla obsežne napade z droni na ruska vojaška letala. Po podatkih ukrajinske varnostne službe so v usklajeni operaciji napadli štiri ruska vojaška letališča in uničili več kot 40 bojnih in izvidniških letal, med drugim v Sibiriji. Ukrajina je bila obenem tarča 472 ruskih brezpilotnih letal, kar je največ od začetka vojne. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da se bo Ukrajina v ponedeljek v Istanbulu udeležila neposrednih pogovorov z Rusijo.

MOSKVA - V Rusiji se je v regiji Brjansk, ki meji na Ukrajino, v soboto zvečer po eksploziji na železniško progo zrušil avtocestni most. Iztiril je potniški vlak, pri tem je umrlo sedem ljudi, več deset je poškodovanih. V regiji Kursk pa se je zrušil železniški most. Ruski preiskovalci eksploziji, v katerih sta se zrušila mostova, preiskujejo kot teroristično dejanje.

WASHINGTON - Odgovor palestinskega islamističnega gibanja Hamas na ameriški predlog o prekinitvi ognja v Gazi je nesprejemljiv, je v soboto dejal ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. Zahteve Hamasa je zavrnil tudi Izrael, ki si bo po besedah premierja Benjamina Netanjahuja še naprej prizadeval za vrnitev talcev in uničenje Hamasa. Ta je v soboto sporočil, da je v okviru dogovora pripravljen izpustiti deset živih talcev, vendar ponovil, da želi doseči dogovor, ki bi vključeval trajno prekinitev ognja, umik izraelske vojske z območja Gaze in okrepitev dobave pomoči.

VARŠAVA - Na Poljskem poteka drugi krog predsedniških volitev, na katerih volivci izbirajo med proevropskim županom Varšave Rafalom Trzaskowskim in konservativnim zgodovinarjem Karolom Nawrockim. Napoveduje se tesen izid, saj sta v anketah skoraj povsem izenačena s približno 47-odstotno podporo. Na več kot 32.000 voliščih lahko voli skoraj 29 milijonov volilnih upravičencev. Analitiki pričakujejo visoko volilno udeležbo. Izidi vzporednih volitev bodo znani po zaprtju volišč ob 21. uri.

ZAGREB - Na Hrvaškem je potekal drugi krog lokalnih volitev, na katerih so volivci med drugim izvolili župana v dveh največjih hrvaških mestih, Zagrebu in Splitu. Volitve so potekale v 13 županijah, 46 mestih in 61 občinah, volilno pravico je imelo približno 2,9 milijona državljanov. Prvi neuradni izidi volitev bodo volilne komisije objavile po 20. uri.

BEOGRAD - V Srbiji so obeležili sedem mesecev od nesreče v Novem Sadu, ko se je zrušil nadstrešek železniške postaje, pri čemer je umrlo 16 ljudi. Pokojnim so se v Novem Sadu poklonili s 16-minutnim molkom. Študentski protestniki so se zbrali na shodih v več kot 30 mestih, v Beogradu pa so blokirali dva mostova.

WASHINGTON - ZDA so Iranu poslale predlog za sklenitev jedrskega sporazuma, je v soboto potrdila Bela hiša. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je Iranu poslal podroben in sprejemljiv predlog, je sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Po njenih besedah je v interesu Teherana, da ga sprejme.

BERLIN - V požaru, ki je ponoči izbruhnil v bolnišnici v Hamburgu na severu Nemčije, so umrli trije ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Požar je izbruhnil v pritličju bolnišnice, nato pa se je razširil v prvo nadstropje. Požar je izbruhnil okoli polnoči v sobi na oddelku bolnišnice za oskrbo starejših bolnikov. Več starejših in invalidov so morali evakuirati, reševali so jih tudi skozi okna, je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev. Vzrok požara za zdaj ni znan.

DAKA - V Bangladešu se je začelo sojenje bivši premierki Šejk Hasina, ki jo tožilstvo obtožuje usklajenih in sistematičnih napadov na protestnike med lanskimi množičnimi protesti v državi, zaradi katerih je Hasina odstopila in zbežala v Indijo.