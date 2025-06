Vreme: Pooblačilo se bo

V ponedeljek bo povečini sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo dokaj sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Še bo pihal jugozahodni veter.

Tudi v sredo bo prevladovalo sončno vreme z okrepljenim jugozahodnim vetrom, ki bo najizrazitejši po nižinah Štajerske in Prekmurja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od jugozahoda priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in v prvem delu noči bodo nevihte severno in zahodno od nas ponehale. Postopno se bo začelo jasniti, medtem ko bo na Hrvaškem ostalo precej jasno. Jugozahodnik bo prehodno oslabel.

V ponedeljek bo sončno in precej toplo, pihal bo jugozahodni veter. V krajih severno in zahodno od nas bodo popoldne in zvečer nastale posamezne plohe in nevihte.