Na Primorskem in proti Avstriji več zastojev

Ljubljana/Koper, 1. junija - Prometnoinformacijski center poroča o več zastojih na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano povzročajo zamudo voznikov približno 40 do 50 minut. Gneča je tudi na glavnih in regionalnih cestah na Primorskem in pred mejnimi prehodi z Avstrijo.