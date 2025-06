Starejša mladoletnika alkoholizirana prisilili k odhodu s prireditve

Brda, 1. junija - Po sobotni večerni javni prireditvi v naselju Kojsko v občini Brda vidno alkoholizirana starejša mladoletnika nista želela zapustiti prireditvenega prostora, zato so varnostniki na koncu uporabili fizično silo, da so ju odmaknili. Poklicali so tudi policiste, ki so kršiteljema izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Nova Gorica.