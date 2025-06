V dveh prometnih nesrečah na Gorenjskem dva mrtva

Žiri/Jesenice, 1. junija - Gorenjski policisti poročajo o dveh hujših prometnih nesrečah, ki sta se končali tragično. Obe sta se zgodili v zgodnjih jutranjih urah, prva na območju občine Žiri, kjer je umrla ena oseba, druga pa v občini Jesenice, kjer je prav tako umrla ena oseba, še tri pa so bile huje in štiri lažje poškodovane, so sporočili s Policijske uprave Kranj.