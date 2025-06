Reka Sava obeležuje mednarodni dan

Ljubljana, 1. junija - Reka Sava danes obeležuje mednarodni dan. Pri proizvodnji električne energije iz rek bo pri zelenem prehodu in dvigu samooskrbe Slovenije ta reka igrala pomembno vlogo, so v sporočilu za javnost zapisali v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE). Poudarili so, da je pridobivanje električne energije iz rek eno najbolj trajnostnih.