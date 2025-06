Komorni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem praznuje 20-letnico

Monošter, 1. junija - V Monoštru na Madžarskem je Komorni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem v soboto z jubilejnim koncertom slovesno obeležil 20. obletnico delovanja. Zbor, ki ga od začetka vodi zborovodja Tomaž Kuhar iz Murske Sobote, je bil ustanovljen leta 2005 z željo, da bi se v Porabju ob govorjeni slišala tudi peta slovenska beseda, so povedali ustanovni člani.

Komorni zbor, v katerem pojejo predvsem kulturni in pedagoški delavci ter upokojenci iz porabskih vasi in Monoštra, je v dveh desetletjih postal pomemben nosilec slovenske kulture v Porabju. Redno nastopa tako na Madžarskem kot v Sloveniji, že več kot desetletje pa sodeluje na pevskih revijah, kot sta Primorska poje in na reviji pevskih zborov JSKD v Murski Soboti.

V zboru so vedno peli tudi pevci iz Slovenije, na začetku se je nekaj pevcev z zborovodjo, ki živi v Radencih, nekaj let vozilo celo od tam, kar je ena ura vožnje. Zdaj pa nekaj pevcev prihaja iz bližnjega Goričkega ali Murske Sobote.

Kuhar pravi, da imajo pester repertoar, najraje pa se učijo slovenskih pesmi: "Predvsem smo delali priredbe slovenskih ljudskih pesmi iz različnih pokrajin. Zaradi dialektov smo se včasih malo mučili, ko sem jih prinesel v Porabje, ampak rezultat je bil vedno zelo dober."

Predsednica zbora Marijana Sukič je povedala, da najraje nastopajo doma, pred domačo publiko. "Radi pa pojemo tudi kjerkoli v Sloveniji, sploh na zborovskih srečanjih, kjer lahko poslušamo druge zbore in odkrijemo pesmi, ki jih še ne poznamo. Smo se jih pa veliko naučili, verjetno več kot 120," je povedala Sukič.

Kot gosta sobotnega jubilejnega koncerta sta nastopila mešani pevski zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika pod vodstvom Cirila Kozarja ter upokojenski mešani pevski zbor Stari kovači iz Murske Sobote, ki ga prav tako vodi Kuhar.

Prisotne so s svojo prisotnostjo počastili številni gostje, med njimi Erika Koleš Kiš, zagovornica Slovencev v madžarskem parlamentu, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubravka Šekoranja ter direktor JSKD Damjan Damjanovič.

Ta je zboru ob 20-letnici podelil jubilejno priznanje za uspešno delovanje in povedal, da v času globalizacije narodi hitro izgubljajo svojo identiteto. Zato je po njegovem mnenju delo pevskih zborov še posebej dragoceno. "Pesem ohranja jezik, zdrav duh v zdravem telesu in druženje ne samo med vami, tudi med publiko, ki jo še kako obogatite s svojim delom," je povedal Damjanovič.

Jubilejno priznanje pa je zboru podelila tudi Zveza Slovencev na Madžarskem.

Leta 2015 je Komorni zbor Zveze Slovencev na Madžarskem izdal zgoščenko Mamica, povejte mi. Lani so prejeli priznanje Pro Cultura Minoritatum Hungariae.

Letošnji prejemnik priznanja Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2025 slovenske skupnosti na Madžarskem pa je cerkveni pevski zbor Števanovci Zveze Slovencev na Madžarskem.