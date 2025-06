Čustveni večer za trenerja Enriqueja, od solz veselja do ganljivega spomina na umrlo hčerko

München, 1. junija - Nogometaši PSG so novi evropski prvaki. V finalu lige prvakov so v Münchnu premagali milanski Inter s 5:0 (2:0) in se prvič v zgodovini kluba povzpeli na evropski klubski prestol. V ospredju izjemnega dosežka pariškega kluba je trener Luis Enrique. Španski strateg se je neizmerno veselil ob velikem uspehu, po tekmi se je poklonil umrli hčerki Xani.