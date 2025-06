V velikem finalu lige NBA Indiana proti Oklahoma Cityju

Indianapolis, 1. junija - Ekipa Indiana Pacers je na šesti tekmi finala vzhodne konference premagala New York Knicks s 125:108 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah v seriji uvrstila v veliki finale severnoameriške košarkarske lige NBA. Indiana se bo za naslov prvaka pomerila z najboljšo ekipo lige v rednem delu in prvakom zahodnega dela, zasedbo Oklahoma City Thunder.