Pregled - šport, 31. 5. (sobota)

MÜNCHEN - Nogometaši PSG so novi evropski prvaki. V finalu lige prvakov so Parižani v Münchnu premagali milanski Inter s 5:0 (2:0) in se prvič v zgodovini kluba povzpeli na evropski klubski prestol. Inter ostaja pri treh zmagah. Za PSG je dva gola na finalni tekmi dosegel Desire Doue (20., 63.), po enega pa Achraf Hakimi (12.), Hviča Kvarachelia (73.) in Senny Mayulu (87.).

BAKU - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je z zmago začela nastope v evropski zlati ligi. Na turnirju v Azerbajdžanu je premagala Madžarsko s 3:0. V nedeljo se bo pomerila še z gostiteljicami.

SLOVENSKA BISTRICA - Kristjan Čeh je na 25. mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije v metu diska spet popravil svoj slovenski rekord, ta zdaj znaša 72,36 m. S tem je še tretjič v sezoni presegel 70 m.

RIM - Britanec Simon Yates bo v nedeljo v Rimu postal zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. V skupnem seštevku ima tako Yates pred zadnjo etapo zdaj 3:56 minute naskoka pred Mehičanom Isaacom del Torom in 4:43 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom.

LJUBLJANA - Nizozemska kolesarska ekipa svetovne serije Visma-Lease a Bike je odpovedala nastop na prihajajoči dirki po Sloveniji. Razlog je veliko število poškodb v ekipi, so pri Vismi zapisali na družbenem omrežju X. Slovenska pentlja se bo začela v sredo.

LJUBLJANA - Nogometaša Justas Lasickas in David Sualehe, ki sta v Ljubljano prišla pred tremi leti, se poslavljata od zmajev. Kot so danes zapisali pri Olimpiji, omenjena ob izteku pogodbe zapuščata klub. Iz istega razloga se od Celja poslavljajo Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras in Edmilson.

LJUBLJANA - Ljubljanski rokometaši so naredili odločen korak k premiernemu naslovu državnih prvakov. Na prvem obračunu finalne serije na dve zmagi so pred 1200 gledalci v domači dvorani na Kodeljevem ugnali branilce naslova iz Velenja s 30:24 (15:9). Druga tekma se bo 4. junija v Velenju pričela ob 20.15.

BUDIMPEŠTA - Rokometašice madžarskega Györa in danskega Odenseja so finalistke zaključnega turnirja evropske lige prvakinj v Budimpešti. Györ je bil na današnji prvi polfinalni tekmi boljši od danskega Esbjerga z 29:28, Odense pa na drugi po podaljšku od francoskega Metza z 31:29.

PARIZ - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik se je uvrstila v finale druge tekme svetovnega pokala v spustu v francoskem Loudenviellu. V nedeljo bo v Loudenviellu najprej finale žensk ob 12.15, moški bodo nastopili uro kasneje. Med kvalifikanti ni bilo Slovencev.

LEIPZIG - V Leipzigu se je s finalnimi boji po orodjih končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, na katerem so se izkazali tudi Slovenci s tremi finali. Najuspešnejša država tega prvenstva je postala Italija z osmimi kolajnami, največ zlatih, tri, pa je osvojila gostiteljica Nemčija. Prihodnje leto bo prvenstvo stare celine v Zagrebu.

HVAR - Slovenski plavalki Špela Perše in Maša Arnež sta končali evropsko prvenstvo v daljinskem plavanju na Hvaru. Perše je v Starem Gradu na 5 in 10 km zasedla 17. mesto, Arnež je tekmo na 5 km končala na 23. mestu, na 10 km pa odstopila.