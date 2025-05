V petek zagorelo v večstanovanjski stavbi na območju Kranja

Kranj, 31. maja - V petek pozno popoldne je prišlo do požara v eni izmed večstanovanjskih stavb na območju Kranja. Ogenj je zajel celoten nadstrešek, del fasade objekta, stopnišče in hodnik kletnih prostorov. V času požara je bilo v objektu devet stanovalcev, od katerih pa ni bil nihče telesno poškodovan, so za STA potrdili na Policijski upravi (PU) Kranj.