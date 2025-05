Lasickas in Sualehe zapuščata Olimpijo, Celje ob štiri igralce

Ljubljana, 31. maja - Nogometaša Justas Lasickas in David Sualehe, ki sta v Ljubljano prišla pred tremi leti in v svoji krstni sezoni z Olimpijo osvojila dvojno krono, se poslavljata od zmajev. Kot so danes zapisali pri Olimpiji, omenjena ob izteku pogodbe zapuščata klub. Iz istega razloga se od Celja poslavljajo Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras in Edmilson.