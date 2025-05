EU kritična do Trumpove napovedi dviga carin na uvoz jekla in aluminija

Bruselj, 31. maja - Evropska unija je bila danes kritična do napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o dvigu carin na uvoz jekla in aluminija. V Bruslju so prepričani, da tovrstni ukrepi spodkopavajo trenutna prizadevanja za dosego rešitve s pogajanji. Dodali so, da so pripravljeni sprejeti protiukrepe.