Spremenjena ureditev na Celovški cesti pri predoru Šentvid, zaprta Gunceljska cesta

Ljubljana, 2. junija - Z današnjim dnem bo zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani spremenjena prometna ureditev od križišča Celovške in Prušnikove do križišča Celovške in Kosmačeve. Promet bo potekal po dveh zoženih pasovih. Ob rekonstrukciji Celovške ceste bo zaprta tudi Gunceljska cesta od številke 481 naprej.