Pregled - svet, 31. 5. (sobota)

PITTSBURGH/BRUSELJ - Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v govoru železarjem v Pensilvaniji dejal, da bo podvojil carine na uvoz jekla s sedanjih 25 na 50 odstotkov. Pozneje je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da bo na 50 odstotkov povišal tudi carine na aluminij. Zvišanje bo v veljavi v sredo. Evropska unija je bila danes kritična do napovedi Trumpa o dvigu carin. V Bruslju so prepričani, da tovrstni ukrepi spodkopavajo trenutna prizadevanja za dosego rešitve s pogajanji. Dodali so, da so pripravljeni sprejeti protiukrepe.

GAZA/WASHINGTON/NEW YORK - Palestinsko gibanje Hamas se je odzvalo na ameriški predlog o prekinitvi ognja v Gazi. Pripravljeno je izpustiti deset živih talcev. Ob tem je ponovilo, da si želi doseči dogovor, ki bi vključeval trajno prekinitev ognja, umik izraelske vojske z območja Gaze in okrepitev dobave pomoči. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek izrazil prepričanje, da bi lahko Izrael in Hamas kmalu dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Izrael je medtem nadaljeval napade na Gazo. Samo v zadnjih 24 urah je bilo v enklavi ubitih najmanj 60 ljudi. Skupina oboroženih posameznikov je medtem v petek vdrla v skladišča na območju Gaze in izropala velike količine medicinskih zalog. Združeni narodi so rop obsodili.

NEW YORK/KIJEV/MOSKVA - Predstavnik ZDA je na petkovem zasedanju Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini dejal, da Ukrajina ni ovira na poti do miru, ampak je to Rusija, ki vztrajno zavrača pozive k takojšnjemu premirju. Ruski predstavnik, ki je zasedanje sklical, je nasprotno trdil, da Moskva želi pogajanja, Ukrajina pa jih zavrača. Ruska vojska je medtem ponoči izvedla napade na več ukrajinskih regij, pri čemer sta bili po navedbah lokalnih oblasti ubiti dve osebi. Tarča napadov je bila tudi ruska regija Kursk.

SINGAPUR - Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na varnostni konferenci v Singapurju dejal, da se Kitajska pripravlja na uporabo vojaške sile, da bi porušila ravnotežje sil v Aziji. Posvaril je pred posledicami morebitnega napada na Tajvan in zatrdil, bodo ZDA ostale prisotne v azijsko-pacifiški regiji. Njegove izjave so sprožile oster odziv Pekinga. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je na konferenci opozorila, da sta varnost Evrope in azijsko-pacifiške regije prepleteni, in pozvala k tesnejšemu povezovanju za soočenje s kitajsko gospodarsko močjo.

DUNAJ - Iran je v zadnjih mesecih povečal proizvodnjo visoko obogatenega urana, razkriva poročilo Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Poročilo po prepričanju Izraela dokazuje, da je Iran odločen izdelati jedrsko orožje, iz Teherana pa prihajajo zagotovila, da takšno orožje štejejo za nesprejemljivo.

BERLIN - Nemčija bo razmislila o omejitvi dobave orožja Izraelu zaradi možnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava v Gazi, je v petek sporočil nemški zunanji minister Johann Wadephul. Gaza ne prejema dovolj pomoči, je poudaril in opozoril, da bo spremembi tona v Nemčiji verjetno sledila tudi sprememba politike.

NEW YORK - Izvoljene države članice Varnostnega sveta ZN so pripravile predlog resolucije o Gazi, ki zahteva neovirano dostavo humanitarne pomoči palestinskim civilistom v Gazi, vendar pa si ZDA prizadevajo, da resolucija ne bi napredovala do glasovanja, kjer bi Washington moral vložiti veto, poročajo diplomatski viri.

WASHINGTON - Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk je ob petkovem uradnem slovesu od svojega položaja vodje urada za vladno učinkovitost (Doge) dejal, da bo še naprej prijatelj in svetovalec predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki ga je zadolžil, da najde in ukine potratno vladno porabo.

ABUJA - Število smrtnih žrtev nenadnih poplav, ki so v začetku tedna prizadele osrednji del Nigerije, se je povzpelo na več kot 150. Zaradi močnega deževja je narasla voda v osrednjem delu države uničila 265 hiš in dva mostova, več kot 3000 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Reševalci medtem še naprej iščejo tako trupla kot morebitne preživele.

RAMALA - Zunanji ministri petih arabskih držav so ta konec tedna nameravali obiskati zasedeni Zahodni breg. Izrael pa je v petek pozno zvečer napovedal, da pri tem ne bo sodeloval, s čimer je dejansko preprečil obisk, saj nadzoruje meje in zračni prostor palestinskega ozemlja.

WASHINGTON - Podjetje za analizo podatkov Palantir na zahtevo predsednika ZDA Donalda Trumpa pripravlja seznam zasebnih podatkov Američanov, je v petek poročal ameriški časopis New York Times. Orodje podjetja za zbiranje podatkov naj bi doslej namestili v več ministrstev, Trump pa naj bi Palantirju za to namenil 113 milijonov dolarjev.

BRUSELJ - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in evropska komisarka za širitev Marta Kos sta bili znova kritični do zakona o tujih agentih, ki ga je aprila sprejel gruzijski parlament. Opozorili sta, da zakon ogroža demokracijo v državi in oblastem daje orodja za zaostritev politike represije.

DUNAJ - Razširjena skupina proizvajalk nafte Opec+ je na spletnem zasedanju sklenila, da bo poleti nadaljevala po poti okrepitve črpanja črnega zlata. Osem držav, med njimi Savdska Arabija in Rusija, namerava dnevno proizvodnjo julija povečati še za 411.000 159-litrskih sodov, so sporočili iz skupine.

SARAJEVO - V prometni nesreči pri kraju Ševaš Njive v Bosni in Hercegovini so v zgodnjih jutranjih urah umrle tri osebe, še dve pa sta bili ranjeni. V nesreči so bila udeležena tri vozila.

BERLIN - V kraju Korschenbroich na zahodu Nemčije je strmoglavilo manjše letalo. V nesreči sta po navedbah policije umrla dva človeka. Letalo je pri padcu poškodovalo stanovanjsko stavbo, izbruhnil pa je tudi požar. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.

ISTANBUL - Turške oblasti so v okviru obsežne protikorupcijske preiskave izdale skoraj 50 nalogov za aretacijo občinskih uradnikov in zaposlenih po celotnem Istanbulu, katerega župan Ekrem Imamoglu je že od marca v priporu. Imamoglu sicer velja za glavnega političnega tekmeca predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

PRAGA - Češki pravosodni minister Pavel Blažek je v petek napovedal, da bo odstopil s položaja. Odločitev je sprejel zaradi kritik, ki jih je bil deležen, potem ko je ministrstvo sprejelo okoli 39 milijonov evrov v bitcoinih od moškega, ki je pred leti prestajal zaporno kazen tudi zaradi trgovine z mamili.