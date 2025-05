Od ponedeljka spremenjena ureditev na Celovški cesti pri predoru Šentvid

Ljubljana, 31. maja - Od ponedeljka do predvidoma konca julija bo zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani spremenjena prometna ureditev od križišča Celovške in Prušnikove pri objektu Galant do križišča Celovške in Kosmačeve pri gostilni Jelen. Promet bo v času del v obe smeri potekal po dveh novih zoženih pasovih.