Slovenski telovadci na EP presegli pričakovanja

Leipzig, 1. junija - Slovenska vrsta se je z evropskega prvenstva v športni gimnastiki v Leipzigu vrnila s tremi finali ter še nekaj dosežki na robu finalov, kar je več od pričakovanj. Po nekaj letih so se Slovenci spet vmešali v boj za odličja na stari celini. Tokrat so bili najbolj v ospredju Teja Belak, Gregor Rakovič in Lucija Hribar. Prvenstvo 2026 bo v Zagrebu.