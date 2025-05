V parku Tivoli tekle udeleženke 19. dm teka za ženske

Ljubljana, 31. maja - V ljubljanskem parku Tivoli so se danes tekačice na 19. dm teku za ženske pomerile v pet- in desetkilometrski etapi, najmlajši tekači, stari od dve do 12 let, pa so sodelovali v Oskarjevem teku. Pomerilo se je več kot 8500 žensk in okoli 3000 otrok, so sporočili organizatorji, družba dm Slovenija.