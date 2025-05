V Kranju vaja enot zaščite in reševanja ob simulaciji potresa

Kranj, 31. maja - V Mestni občini Kranj so danes izvedli obsežno občinsko vajo enot zaščite in reševanja ob simulaciji potresa. Sodelovalo je 400 gasilcev, policistov, reševalcev, gorskih reševalcev, jamarjev, potapljačev, vodnikov reševalnih psov, tabornikov, zdravstvenih delavcev in drugih. Vaja je potrdila visoko raven pripravljenosti, so sporočili z občine.