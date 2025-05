Pirc Musar v Keniji poudarila pomen osnovnih virov in skupnih projektov

Nairobi, 31. maja - Podnebne spremembe so okoljsko vprašanje, pa tudi vprašanje miru in dostopa do osnovnih virov, je danes v Nairobiju ob začetku vzhodnoafriške turneje izpostavila predsednica Nataša Pirc Musar. S kenijskim predsednikom Williamom Rutom je govorila tudi o konkretnih skupnih projektih, med katerimi je program za digitalno spremljanje vodnih virov.