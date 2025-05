Ponekod po Sloveniji zgoščen promet z zastoji

Na primorski avtocesti je zaradi race oviran promet na izvozu Vrhnika proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa zastoji nastajajo pred Jasovnikom in pri Dramljah proti Mariboru. Skupna zamuda na poti od Ljubljane proti Mariboru je ocenjena na okoli 15 minut.

Na gorenjski avtocesti je v predoru Šentvid zaradi odpravljanja tehničnih težav omejitev hitrosti v obe smeri.

Prometnoinformacijski center med drugim opozarja še na nočne popolne zapore na primorski avtocesti. Med Brezovico in Vrhniko proti Kopru so predvidene v noči na nedeljo med 21. in 5.30 uro ter v noči na ponedeljek med 21. in 4.30 uro. Med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so medtem predvidene med 2. in 5. junijem, vsako noč med 22. in 4. uro. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.