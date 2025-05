Ljubljanska gasilska vaja ključna za pripravo na naravne nesreče

Ljubljana, 31. maja - Obsežna 30-urna gasilska vaja ob scenariju uničujočega potresa v Ljubljani je namenjena preizkusu nepretrganega delovanja ljubljanskih gasilcev in ostalih služb zaščite in reševanja, so danes pojasnili udeleženci. V svetu se povečuje število naravnih nesreč, ki bodo v prihodnje še pogostejše, zato je vaja ključna za pripravo nanje, so poudarili.