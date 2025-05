Demokrati ustanovili strokovni svet stranke

Polzela, 31. maja - Člani stranke Demokrati, ki so se danes zbrali na Polzeli, so ustanovili strokovni svet stranke, vanj pa povabili "vse, ki želijo prispevati k razvoju Slovenije". Predsednik Demokratov Anže Logar je predstavil tudi svojo vizijo prihodnje vlade, ki bi bila od sedanje manjša za štiri resorje in nekaj funkcij v premierjevem kabinetu.