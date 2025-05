Kallas in Kos kritični do gruzijskega zakona o tujih agentih

Bruselj, 31. maja - Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in evropska komisarka za širitev Marta Kos sta bili danes znova kritični do zakona o tujih agentih, ki ga je aprila sprejel gruzijski parlament. Opozorili sta, da zakon ogroža demokracijo v državi in oblastem daje orodja za zaostritev politike represije.