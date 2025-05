SAZU proti prodaji Križank

Ljubljana, 31. maja - Razred za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno poziva ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja, da zaustavi, kot so zapisali, načrtovano kupčijo z Mestno občino Ljubljana (Mol) za odkup državnega deleža Plečnikovih Križank s prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo.